Παναθηναϊκος: Ένα buzzer beater δεν πρέπει να κρύψει την παραλίγο «αυτοκτονία» κάτω από το χαλάκι

Το Gazzetta βρέθηκε στη χώρα των Βάσκων με την αποστολή του Παναθηναϊκού και γράφει για τη μεγάλη -όπως αποδείχθηκε- νίκη των «πρασίνων» επί της Μπασκόνια, στέκεται στον Κέντρικ Ναν ενώ δικαιολογεί απόλυτα την κατσάδα του Εργκίν Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια ύστερα από οκτώ χρόνια και έχοντας μεσολαβήσει επτά σερί ήττες απέναντι στην Μπασκόνια ωστόσο ο προβληματισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τα χαμόγελα της νίκης και το «ουφ» της ανακούφισης.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικρατεί το «γιατί χάθηκε η διαφορά και η ευκαιρία ενός υγιεινού περίπατου στη Βιτόρια» και όχι να υπάρχει η ικανοποίηση της νίκης.

