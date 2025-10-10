Μενού

Παναθηναϊκος: Ένα buzzer beater δεν πρέπει να κρύψει την παραλίγο «αυτοκτονία» κάτω από το χαλάκι

Γιατί η νίκη των «πρασίνων» επί της Μπασκόνια περισσότερο προβληματίζει παρά ανακουφίζει.

Παναθηναϊκός μπάσκετ | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ / EUROKINISSI
Το Gazzetta βρέθηκε στη χώρα των Βάσκων με την αποστολή του Παναθηναϊκού και γράφει για τη μεγάλη -όπως αποδείχθηκε- νίκη των «πρασίνων» επί της Μπασκόνια, στέκεται στον Κέντρικ Ναν ενώ δικαιολογεί απόλυτα την κατσάδα του Εργκίν Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έφυγε με το «διπλό» από τη Βιτόρια ύστερα από οκτώ χρόνια και έχοντας μεσολαβήσει επτά σερί ήττες απέναντι στην Μπασκόνια ωστόσο ο προβληματισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τα χαμόγελα της νίκης και το «ουφ» της ανακούφισης.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικρατεί το «γιατί χάθηκε η διαφορά και η ευκαιρία ενός υγιεινού περίπατου στη Βιτόρια» και όχι να υπάρχει η ικανοποίηση της νίκης.

