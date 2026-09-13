Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισης

Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.
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