Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισης

Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.

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