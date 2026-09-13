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Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισης

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω εντυπωσιακού βίντεο αποκάλυψε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν που έχει... άρωμα Ακρόπολης.

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Φρανσίσκο - Παναθηναϊκός
Ο Φρανσίσκο σε φιλικό του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ
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Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.

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