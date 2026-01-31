Παναθηναϊκός: «Επιπλοκές» στην μεταγραφή του Καμαρά

Πριν λίγες μέρες αναφέραμε πως ο Παναθηναϊκός άφησε την περίπτωση του Άλεξ Κραλ και στράφηκε σε κείνη του Ετιέν Καμαρά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του όντας μάλιστα κοντά στην απόκτηση του συγκεκρινού παίκτη.
Την ώρα που η υπόθεση του τελευταίου βαίνει προς το τέλος της, οι συζητήσεις με τον 22χρονο μέσο της Σαρλερουά φαίνεται να έχουν κολλήσει προς στιγμήν. Ο λόγος δεν είναι η στάση του βελγικού κλαμπ, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την μεταγραφή του στους «πρασίνους».
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Αρχεία Έπσταιν: Σοκαριστικές φωτογραφίες δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου σκυμμένο πάνω από γυναίκα στο πάτωμα
- Η ταινία και ο ρόλος για τα οποία διέγραψε το ΚΚΕ τον Μιμή Φωτόπουλο
- Πεθαίνοντας στους χώρους δουλειάς: Η Βιολάντα, τα ελλιπή στοιχεία και τα «αόρατα» εργατικά ατυχήματα
- O «μακάβριος θρύλος» για τις δύο Καρυάτιδες στο μπαλκόνι της Αγίων Ασωμάτων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.