Παναθηναϊκός: «Επιπλοκές» στην μεταγραφή του Καμαρά

Πριν λίγες μέρες αναφέραμε πως ο Παναθηναϊκός άφησε την περίπτωση του Άλεξ Κραλ και στράφηκε σε κείνη του Ετιέν Καμαρά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του όντας μάλιστα κοντά στην απόκτηση του συγκεκρινού παίκτη.

Την ώρα που η υπόθεση του τελευταίου βαίνει προς το τέλος της, οι συζητήσεις με τον 22χρονο μέσο της Σαρλερουά φαίνεται να έχουν κολλήσει προς στιγμήν. Ο λόγος δεν είναι η στάση του βελγικού κλαμπ, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την μεταγραφή του στους «πρασίνους».

