Παναθηναϊκός: Επίσημο του Λιβάι Γκαρσία - Δηλώθηκε στην Ευρώπη

Αν και πέρασε από… σαράντα κύματα και πολλές δυσκολίες, η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με τους «πράσινους» να φτάνουν σε συμφωνία με την Σπαρτάκ Μόσχας και να ανακοινώνουν επίσημα τον μονοετή δανεισμό του με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2027.

Η διαπραγμάτευση των «πράσινων» με τη ρωσική ομάδα πέρασε από διάφορα στάδια έως ότου ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος ανάψει το «πράσινο φως» για να γίνει μια ακόμη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρόστερ του «τριφυλλιού».

Επιπλέον, χάρις στις ενέργειες του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, οι «πράσινοι» κατάφεραν να προλάβουν (και) την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή τους λίστα! Κάτι που σημαίνει ότι ο 28χρονος άσος θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του προπονητή για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΚΑ 1948.

Η προθεσμία έως και δύο έξτρα αλλαγών έληγε το βράδυ της Τρίτης (4/8) στις 23:59 κι ως εκ τούτου ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για να προλάβουν οι «πράσινοι» τη χρονική διορία. Ο διεθνής με το Τρινιντάντ & Τομπάγκο επιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία και τα αποτελέσματά τους ήταν άριστα, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (5/8) προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς.

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».