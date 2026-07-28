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Παναθηναϊκός: Επιστρέφει σε... παλιούς γνωστούς

Η δύσκολη αγορά του ΝΒΑ στρέφει το «τριφύλλι» σε δοκιμασμένες ευρωπαϊκές λύσεις, με στόχο έναν πόιντ γκαρντ που θα μπει άμεσα στο πλάνο της ομάδας.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center | Εurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική ευθεία του μεταγραφικού του σχεδιασμού, με το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ να αφορά τη θέση του πόιντ γκαρντ.

Και όσο περνούν οι ημέρες, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι οι «πράσινοι» στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που γνωρίζουν άριστα το υψηλό επίπεδο της Euroleague και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του οργανισμού.

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