Παναθηναϊκός: Επιστρέφει σε... παλιούς γνωστούς

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική ευθεία του μεταγραφικού του σχεδιασμού, με το τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ να αφορά τη θέση του πόιντ γκαρντ.

Και όσο περνούν οι ημέρες, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι οι «πράσινοι» στρέφουν ξανά το βλέμμα τους στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που γνωρίζουν άριστα το υψηλό επίπεδο της Euroleague και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του οργανισμού.

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