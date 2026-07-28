Εντός της εβδομάδας οι υπογραφές ΑΝΤ1 – Σκορδά: Το σενάριο και η «έκπληξη» της βραδινής ζώνης

Νεότερες εξελίξεις υπήρξαν όσον αφορά στην επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1. Η παρουσιάστρια είχε σημαντική επαφή με το κανάλι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και όλα είναι πλέον σχεδόν έτοιμα για την επιστροφή της στο κανάλι του Αμαρουσίου κάτι που αναμένεται εκτός απροόπτου να επισφραγιστεί με τις τελικές υπογραφές τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δεν έχει ωστόσο ακόμη αποφασιστεί ο ρόλος της παρουσιάστριας στο πρόγραμμα του σταθμού τη νέα σεζόν.

Το κυρίαρχο σενάριο παραμένει εκπομπή το Σαββατοκύριακο στην πρωινή ή στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 με ολιγομελές σχήμα μπροστά και πίσω από τις κάμερες ενώ δεν έχει αποκλειστεί η παρουσία της Σκορδά στη βραδινή ζώνη του καναλιού με την παρουσίαση βραδινού σόου το οποίο δεν σημαίνει αυτόματα πως θα είναι το «Dancing with the stars».

Μόλις πέσουν οι τελικές υπογραφές και αποφασιστεί το concept, θα ξεκινήσουν και οι επαφές με υποψήφιους συνεργάτες και συνεργάτιδες.

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Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας (πήρε μεταγραφή το 2022 για τον ΣΚΑΪ και το 2024 για το Mega) και ενώ προηγουμένως είχε μια σχεδόν δεκαετή περίοδο επιτυχημένης παρουσίας στην πρωινή ζώνη του καναλιού (2013 – 2022).

