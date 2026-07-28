Χανιά: Ελεύθερος και ο ιατροδικαστής - Έκανε το σήμα της νίκης έξω από το δικαστήριο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και ο 57χρονος ιατροδικαστής στα Χανιά της Κρήτης, μετά και την ίδια απόφαση για τον τοξικολογο. Οι δύο άνδρες, να υπενθυμιστεί, κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία.

Ο ιατροδικαστής, που κατηγορείται ότι έβγαζε πλαστές βεβαιώσεις ακόμα και πως παραποιούσε ιατρικά αποτελέσματα, απολογούνταν ενώπιον ανακρίτριας για περισσότερες από 6 ώρες, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, αφέθηκε ελεύθερος τα ξημερώματα, ενώ του επιβλήθηκαν ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αλλά και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι αλλά και υποστηρικτές του, για να σταθούν στο πλευρό του. Με τη γνωστοποίηση ότι αφήνεται ελεύθερος, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο ίδιος, βγαίνοντας από το κτίριο, στράφηκε προς τη μερίδα των ατόμων αυτών και έκανε το σήμα της νίκης.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Δευτέρα (27/07), είχε αφεθεί ελεύθερος και ο συγκατηγορούμενός του, ο τοξικολόγος.

Η δικηγόρος του ιατροδικαστή, Ιουλίτα Τζουγκαράκη, ανέφερε ότι ο πελάτης της αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών και έκανε λόγο για άδικη στοχοποίηση και διασυρμό του. Επίσης, εμφανίστηκε ευχαριστημένη για τις εξελίξεις.