Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» του Σορτς στον Σλούκα, η απάντηση του αρχηγού και η νέα ομιλία του Ναν

.Ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε για τα καλά μέχρι να κερδίσει τον αξιόμαχο Άρη στο Telekom Center Athens με 82-77 έχοντας επιστρέψει από το -12.
Η υπερπροσπάθεια των «πράσινων» μετά το 2/2 στη διπλή αγωνιστική και η κούραση βγήκε στο παρκέ και λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.
