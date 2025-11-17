Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» του Σορτς στον Σλούκα, η απάντηση του αρχηγού και η νέα ομιλία του Ναν

.Ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε για τα καλά μέχρι να κερδίσει τον αξιόμαχο Άρη στο Telekom Center Athens με 82-77 έχοντας επιστρέψει από το -12.

Η υπερπροσπάθεια των «πράσινων» μετά το 2/2 στη διπλή αγωνιστική και η κούραση βγήκε στο παρκέ και λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr