Μενού

Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» του Σορτς στον Σλούκα, η απάντηση του αρχηγού και η νέα ομιλία του Ναν

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, οι «πράσινοι» συγκεντρώθηκαν στο παρκέ δίνοντας το σύνθημα για τη νικηφόρα συνέχεια της ομάδας.

Reader symbol
Newsroom
Σορτς - Ναν
Τι Τζέι Σορτς και Κέντρικ Ναν | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε για τα καλά μέχρι να κερδίσει τον αξιόμαχο Άρη στο Telekom Center Athens με 82-77 έχοντας επιστρέψει από το -12.

Η υπερπροσπάθεια των «πράσινων» μετά το 2/2 στη διπλή αγωνιστική και η κούραση βγήκε στο παρκέ και λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ