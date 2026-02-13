Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens απόψε (13/02) για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώρια για άλλη εντός έδρας ήττα και θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την απογοητευτική εμφάνιση και ήττα στο Βελιγράδι από την Παρτίζαν.

Ο Εργκίν Άταμαν, υπολογίζει στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν ενώ εκτός αγώνα θα είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας με ρεκόρ 19-7 και ματς λιγότερο ενώ προέρχεται από νίκη εκτός έδρας επί της Παρί.