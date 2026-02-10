Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ναν για Φενέρ, προπονήθηκε κανονικά

Έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση είναι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Παρασκευή (13/2) στο «Telekom Center Athens».
Ο Αμερικανός σκόρερ ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα στον αστράγαλο με αποτέλεσμα να μείνει έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
- Ελευσίνα: «Η κόρη έκλαιγε και προσπαθούσε να την βοηθήσει» – Η μαρτυρία που φωτίζει το τραγικό ατύχημα
- Καρυστιανού: «Προσπαθούμε να γυρίσουμε ξανά τον ήλιο να φωτίσει τη χώρα» - Τι είπε για τους αιώνιους φοιτητές
- Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.