Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ναν για Φενέρ, προπονήθηκε κανονικά

Ο Κέντρικ Ναν προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη (10/02), όπερ και σημαίνει ότι υπολογίζεται για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση είναι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Παρασκευή (13/2) στο «Telekom Center Athens».

Ο Αμερικανός σκόρερ ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα στον αστράγαλο με αποτέλεσμα να μείνει έναν μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. 

