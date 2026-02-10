Ελευσίνα: «Η κόρη έκλαιγε και προσπαθούσε να την βοηθήσει» – Η μαρτυρία που φωτίζει το τραγικό δυστύχημα

Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, μια 72χρονη γυναίκα βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητο, καθοδηγώντας την κόρη της στο παρκάρισμα. Ένα στιγμιαίο λάθος ήταν αρκετό για να φέρει τη συμφορά.
Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τι συνέβη.
Μόλις η κόρη αντιλήφθηκε το τραγικό συμβάν, βγήκε από το αυτοκίνητο ουρλιάζοντας για βοήθεια. Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν στο σημείο, προσπαθώντας να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
Η μαρτυρία που συγκλονίζει
Μια γυναίκα που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περιγράφει στο Live News όσα είδε:
«Η γυναίκα βρισκόταν καθισμένη στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτη, είχε και κάποιο τραύμα εγώ απ’ ό,τι κατάλαβα στον λαιμό. Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν ανοιχτή και σφηνωμένη στο δέντρο. Το αυτοκίνητο ήταν ακόμα σε λειτουργία. Η κόρη της ήταν και έκλαιγε προσπαθούσε να την βοηθήσουν με κάποιο τρόπο».
Η ίδια καταγγέλλει καθυστέρηση στην άφιξη του ΕΚΑΒ:
«Κάλεσα εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές… πρέπει να ήρθαν τουλάχιστον μετά από μισή ώρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος θεωρώ, δηλαδή μπορεί και η γυναίκα να είχε σωθεί. Ήταν ξεκάθαρα ένα ατύχημα. Οι γυναίκες πρέπει εκείνη την ώρα να είχαν σχολάσει τα παιδάκια, να τα είχαν φέρει από το σχολείο απ’ ό,τι κατάλαβα».
