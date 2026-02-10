Καρυστιανού: «Προσπαθούμε να γυρίσουμε ξανά τον ήλιο να φωτίσει τη χώρα» - Τι είπε για τους αιώνιους φοιτητές

Λίγο πριν την ανακοίνωση του κόμματος της, η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε νέα συνέντευξη, μιλώντας μεταξύ άλλων για όσους την αποκαλούν συντηρητική, επισημαίνοντας πως το κόμμα της θα διέπει μια νέα ιδεολογία, που έχει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο.

Μιλώντας στο BankingNews.gr, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως το κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει δεν έχει ιδεολογική ταμπέλα : «Με έχουν πει ακροαριστερή και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Μιλάμε για μία καινούρια ιδεολογία που έχει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο», ξεκαθαρίζει.

Η ίδια μάλιστα άφησε αιχμές για όσους την αποκαλούν ακροδεξιά, κάνοντας αναφορά στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ!»: «Προσπαθούμε να γυρίσουμε ξανά τον ήλιο για να φωτίσει ξανά τη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Το όνομα του κόμματος, όπως είπε ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, αλλά όλες οι ομάδες που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό του προγράμματος του κινήματος, εργάζονται πυρετωδώς για τις τελικές ανακοινώσεις.

«Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν»

Η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με τη συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου, την ώρα που η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση παράνομης NAVTEX και μάλιστα αορίστου διαρκείας.

«Βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας, ακούγοντας τον Fidan να λεει ότι δε θα σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν βρούμε λύση κι έχοντας στο κεφάλι μας μία NAVTEX επ' αόριστον, χωρίς δική μας ANTINAVTEX, μου δημιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια, ότι ο Μητσοτάκης, χωρίς να πει τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει η συνάντηση», υποστηρίζει η Μαρία Καρυστιανού.

«Φασιστική η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών»

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε και για τη την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών αποκαλώντας την φασιστική:

«Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιό δικαίωμα αφαιρεί κάποιος μία επιτυχία, όπως η εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις. Θεωρώ ότι ήταν άσχημο, φασιστικό θα έλεγα, να διαγράψει κάποιος αυτούς τους φοιτητές», τονίζει και υπόσχεται πως αν το πολιτικό της εγχείρημα της δώσει τη δυνατότητα, θα προχωρήσει σε επανεγγραφή των 280.000 φοιτητών που διαγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αναφορικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος και συγκεκριμένα, για την αναθεώρηση του Αρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών, η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει την πρόταση της κυβερνησης ψεύτικη και προσχηματική:

«Το άρθρο 86, είναι αυτό που επέτρεψε να έχουμε αυτό το επίπεδο διαπλοκής στη χώρα. Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη είναι τελείως ψεύτικη, θα μπορούσε να το κάνει από το 2019, όχι τώρα, πριν τις εκλογές», αναφέρει.



Απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι τα δημοψηφίσματα έχουν κόστος που θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, η ίδια είπε:

«Δε θεωρώ ότι το κόστος είναι πρόβλημα για τα δημοψηφίσματα, θα πρέπει να γίνονται για συγκεκριμένα θέματα και σίγουρα το κόστος, αν κοπούν οι μίζες και οι απευθείας αναθέσεις σε υπερτιμημένα έργα, μπορούν να βρεθούν χρήματα», λέει η κα. Καρυστιανού.

Το σχόλιο για την Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Αναφορά κάνει και στην πρώην Πρύτανη του ΑΠΘ, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η οποία στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής της χώρας στη δραχμή:

«Είναι πολύ αξιόλογη, πρόκειται για την πρώτη γυναίκα πρύτανη στην Ελλάδα. Πριν από 20 χρόνια είχε υποστηρίξει την επιστροφή στη δραχμή, σήμερα όμως, λέει ότι αυτό θα ήταν ανέφικτο και εγκληματικό. Προφανώς δεν συζητάμε να βγούμε εκτός ευρώ, αυτό είναι αστείο», ξεκαθαρίζει.