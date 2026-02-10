Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»

Τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, με τη γνωστή influencer να μοιράζεται στιγμές με τους followers της μέσω Instagram και TikTok.

Σε βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok μάλλον πέταξε ένα «καρφί» χωρίς να είμαστε σίγουροι πού ακριβώς πήγαινε, γράφοντας: «εεεε Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε και τη βλέπουμε μέσα στην πισίνα, η γνωστή influencer αυτοσαρκάστηκε γράφοντας: Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από Ν. Πετρίτσι Σερρών.