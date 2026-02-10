Μενού

Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»

Η Ιωάννα Τούνη μάλλον πέταξε μέσα από ανάρτηση στο TikTok ένα ξεκάθαρο «καρφί». «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ», έγραψε.

Reader symbol
Newsroom
Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη | @j.touni - Instagram
  • Α-
  • Α+

Τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη, με τη γνωστή influencer να μοιράζεται στιγμές με τους followers της μέσω Instagram και TikTok.

Σε βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok μάλλον πέταξε ένα «καρφί» χωρίς να είμαστε σίγουροι πού ακριβώς πήγαινε, γράφοντας: «εεεε Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».

@j.touni

🫠❤️ εεεεεε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στην ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni

♬ original sound - prodpoodee

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε και τη βλέπουμε μέσα στην πισίνα, η γνωστή influencer αυτοσαρκάστηκε γράφοντας: Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από Ν. Πετρίτσι Σερρών.

@j.touni

Ψυχολογία πάνω από όλα 😂❤️❤️❤️ Για να δω συμπεθέρες μου, εσείς από που έχετε καταγωγή;;; #alula #φοργιου #μπεσφοργιουγαμω

♬ original sound - hailsfarm 🇨🇦

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE