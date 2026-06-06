Παναθηναϊκός για Μπαρτζώκα: «Αποκαλεί αγράμματα μο@@@να φιλάθλους - Καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει τους Νίκο Λεπενιώτη και Γιώργο Μπαρτζώκα για όσα έγιναν στο Game 2 των τελικών, υπογραμμίζοντας «Τέλος η ανοχή».

Η διοίκηση των «πρασίνων» αναφέρει για τον τεχνικό του Ολυμπιακού ότι «καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα» εννοώντας τον Σάββα Αρώνη ενώ για τον Νίκο Λεπενιώτη ότι στοχοποιεί δημοσιογράφους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπανα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος - υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.»

Ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει… pic.twitter.com/5J7Mfyavq8 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2026

Επιπλέον, η ΚΑΕ των «πρασίνων» ανέβασε και βίντεο όπου φαίνεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας να βρίζει φίλους του Παναθηναϊκού.

Μετά το τέλος του δεύτερου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εξήλθε του αγωνιστικού χώρου υβρίζοντας χυδαία τους φίλους του Παναθηναϊκού λέγοντας συγκεκριμένα: «Αγράμματα μουνόπ@ν@ γ@μώ το σπίτι σας»!



Στην παραίνεση του… pic.twitter.com/K2qF8l984P — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 6, 2026