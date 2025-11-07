Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Το χειρότερο είναι να μην μπορείς πλέον να πεις την αλήθεια...»

Σε μία αινιγματική αναρτηση προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφερόμενος στη διαδικασία ψεμάτων και στην ανάγκη να λάμψει η αλήθεια σε κάποιες καταστάσεις. Αναμένεται με ενδιαφέρον αν η σχετική ανάρτηση σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά:
«Όταν λες ψέματα για κάτι, το χειρότερο δεν είναι ούτε ότι πρέπει να ξοδεύεις μυαλό να το θυμάσαι»...
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Οι ρουκέτες του Σαμαρά, ο λόγος που διάλεξε ΑΝΤ1 για τη συνέντευξή του και η μεθοδικότητα του Τσίπρα
- Κυρανάκης: «Αυτό είναι το βίντεο που δείχνει ότι το τρένο δεν μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο»
- Ανατροπή για Βορίζια: Μετά τη βόμβα πυροβολούσαν τα σπίτια των Καργάκηδων - Η αστυνομική δύναμη ήταν για τον... Βορίδη
- Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.