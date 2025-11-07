Μενού

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Το χειρότερο είναι να μην μπορείς πλέον να πεις την αλήθεια...»

O ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | INTIME/ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σε μία αινιγματική αναρτηση προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφερόμενος στη διαδικασία ψεμάτων και στην ανάγκη να λάμψει η αλήθεια σε κάποιες καταστάσεις. Αναμένεται με ενδιαφέρον αν η σχετική ανάρτηση σχετίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά:

«Όταν λες ψέματα για κάτι, το χειρότερο δεν είναι ούτε ότι πρέπει να ξοδεύεις μυαλό να το θυμάσαι»...

