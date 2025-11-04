Μενού

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε την απόκτηση ψηλού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο Instagram προανήγγειλε την απόκτηση ψηλού.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» διαδικτυακά, προαναγγέλοντας κινήσεις στον Παναθηναϊκό.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με story στο Instagram επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ τόνισε ότι επόμενη κίνηση για το τριφύλλι είναι η απόκτηση ενός ψηλού.

