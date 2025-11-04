Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε την απόκτηση ψηλού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «χτύπησε» διαδικτυακά, προαναγγέλοντας κινήσεις στον Παναθηναϊκό.
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με story στο Instagram επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ τόνισε ότι επόμενη κίνηση για το τριφύλλι είναι η απόκτηση ενός ψηλού.
