Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 3.
Το «τριφύλλι» για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς.
Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν την κυπελλούχο Ολλανδίας στις 2 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19.45. Ένα ματς, το οποίο θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα και να προκριθεί έστω στα playoffs της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- 2 Οκτωβρίου 19:45: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
- 23 Οκτωβρίου 19:45: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
- 6 Νοεμβρίου 19:45: Μάλμε - Παναθηναϊκός
- 27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
- 11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
- 22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα
