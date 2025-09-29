Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 3.

Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν την κυπελλούχο Ολλανδίας στις 2 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19.45. Ένα ματς, το οποίο θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα και να προκριθεί έστω στα playoffs της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

2 Οκτωβρίου 19:45: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 19:45: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 19:45: Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα