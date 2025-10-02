Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς απόψε (02/10) για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προέρχεται από τη μεγάλη εμφάνιση και νίκη στην Ελβετία κόντρα στη Γιουνγκ Μπόιζ, την οποία συνέτριψε με 4-1.

Σε περίπτωση νίκης, το «τριφύλλι» θα θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και μάλιστα να διεκδικήσει με αξιώσεις μία θέση στην πρώτα οκτάδα της league phase.

Η ολλανδική ομάδα κατέκτησε πέρυσι το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας της ενώ κάνει φέτος την παρθενική της εμφάνιση στη διοργάνωση της UEFA.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα

Knock-out Europa League

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026