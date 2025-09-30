Μενού

Παναθηναϊκός, Γκριγκόνις: Ξανά στην 12άδα ύστερα από 344 ημέρες ο Λιθουανός!

Ύστερα από 11 μήνες, ο Μάριους Γκριγκόνις βρέθηκε και πάλι στην 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για επίσημο παιχνίδι των «πρασίνων».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, έπρεπε να περάσουν 344 ημέρες προκειμένου να «πατήσει» και πάλι σε επίσημο ματς ο Μάριους Γκριγκόνις!

Ο Λιθουανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος της προηγούμενης σεζόν καθώς τραυματίστηκε στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.

