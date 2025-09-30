Παναθηναϊκός, Γκριγκόνις: Ξανά στην 12άδα ύστερα από 344 ημέρες ο Λιθουανός!

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, έπρεπε να περάσουν 344 ημέρες προκειμένου να «πατήσει» και πάλι σε επίσημο ματς ο Μάριους Γκριγκόνις!
Ο Λιθουανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος της προηγούμενης σεζόν καθώς τραυματίστηκε στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.
