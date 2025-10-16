Παναθηναϊκός, Χολμς: «Ο Ναν με έκανε να πάρω μπρος, είναι ο ηγέτης μας!»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Βιλερμπάν και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-1, ενόψει του αγώνα με την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ρισόν Χολμς έκανε τη διαφορά για τους «πράσινους» και ήταν απολαυστικός έχοντας 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

