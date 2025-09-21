Παναθηναϊκός, Χολμς: Τον είδαμε για πρώτη φορά με τα «πράσινα» και αυτά είναι τα «κατορθώματά» του!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Ο Ρισόν Χολμς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το ματς και έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα). Ο σέντερ του τριφυλλιού συστήθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού περνώντας στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο.
