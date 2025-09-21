Μενού

Παναθηναϊκός, Χολμς: Τον είδαμε για πρώτη φορά με τα «πράσινα» και αυτά είναι τα «κατορθώματά» του!

Ο Ρισόν Χολμς συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους φίλους του Παναθηναϊκού όντας αλάνθαστος στο φινάλε του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Reader symbol
Newsroom
Holmes
Χολμς | INTIME/ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Ο Ρισόν Χολμς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το ματς και έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα). Ο σέντερ του τριφυλλιού συστήθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού περνώντας στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ