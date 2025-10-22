Μενού

Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια

Νοκ άουτ από το παιχνίδι στην Μπολόνια τέθηκε ο Ρισόν Χολμς.

Ρισόν Χολμς
Ο Ρισόν Χολμς στη μάχη του Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν | EUROKINISSI
Ο Αμερικανός σέντερ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το τράβηγμα στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Μπολόνια.

Όπως είναι γνωστό, ο Χολμς αποχώρησε από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου λίγο μετά το τζάμπολ του αγώνα και έκτοτε δεν κατάφερε να προπονηθεί.

