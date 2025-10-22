Παναθηναϊκός: Χωρίς Χολμς στην Μπολόνια

Ο Αμερικανός σέντερ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το τράβηγμα στον προσαγωγό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στην Μπολόνια.
Όπως είναι γνωστό, ο Χολμς αποχώρησε από την αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου λίγο μετά το τζάμπολ του αγώνα και έκτοτε δεν κατάφερε να προπονηθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η Σακελλαροπούλου είδε τον Σαββόπουλο λίγο πριν πεθάνει: «Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος»
- Εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα: Ο υπερυπολογιστής της NASA έδωσε την ημερομηνία που θα τελειώσει ο κόσμος
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- Διονύσης Σαββόπουλος: Τα εθνικά σύμβολα, όσο ζουν, κάποιον θα προδώσουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.