Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Φαρίντ, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλο απέναντι στον ΠΑΟΚ

Χωρίς τέσσερα από τα βασικά του «γρανάζια» θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός σήμερα (18/1, 16:00) στην Πυλαία για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Κένεθ Φαρίντ,.
Εκτός αποστολής βρίσκονται ακόμη οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί. Εκτός είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις που δεν έχει δηλωθεί.
Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του μόλις 10 παίκτες και συγκεκριμένα τους Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και Σορτς.
- Ό,τι έχει μείνει από την οδό Χίου: Μία οικογένεια απέναντι σε εξώσεις, funds και τα «κοράκια» τους
- Eurovision 2026: Το «Ferto» του Akyla κάνει χαμό στα social - Είναι ήδη το απόλυτο φαβορί;
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Το χωριό άρχισε να μιλάει – «Ήταν γραφτό, κάποιος θα έφευγε από τους δύο»
- Το «στοιχειωμένο» σπίτι στο Παγκράτι: Όταν κάθε βράδυ την ίδια ώρα η διαφυγή ήταν η μόνη λύση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.