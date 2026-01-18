Μενού

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Φαρίντ, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλο απέναντι στον ΠΑΟΚ

Με πολλές απουσίες και μόλις 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός στην Πυλαία για το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής απέναντι στον φιλόδοξο ΠΑΟΚ.

Χωρίς τέσσερα από τα βασικά του «γρανάζια» θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός σήμερα (18/1, 16:00) στην Πυλαία για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Κένεθ Φαρίντ,.

Εκτός αποστολής βρίσκονται ακόμη οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί. Εκτός είναι και ο Μάριους Γκριγκόνις που δεν έχει δηλωθεί.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του μόλις 10 παίκτες και συγκεκριμένα τους Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Χολμς, Σλούκα, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και Σορτς.
 

