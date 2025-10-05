Μενού

Παναθηναϊκος: Χωρίς προβλήματα και... Αταμάν κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 5 Οκτώβρη (16:00), με τον Εργκίν Αταμάν να μην κάθεται στον πάγκο του τριφυλλιού.

Εργκίν Αταμάν
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του στο δεύτερο ματς της διαβολοβδομάδας, απέναντι στη Μπαρτσελόνα ρίχνεται στη μάχη της Stoiximan GBL. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κυριακή (16:00) τον ΠΑΟΚ και θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση, θέλοντας να αφήσουν πίσω και το αρνητικό αποτέλεσμα με τους Καταλανούς.

Ο Εργκίν Αταμάν πάντως δεν θα κάθεται στον πάγκο του τριφυλλιού στην αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική αλλά και πρόστιμο από τον Αθλητικό Δικαστή για τις δηλώσεις του στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό της περσινής σεζόν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ