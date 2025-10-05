Παναθηναϊκος: Χωρίς προβλήματα και... Αταμάν κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα του στο δεύτερο ματς της διαβολοβδομάδας, απέναντι στη Μπαρτσελόνα ρίχνεται στη μάχη της Stoiximan GBL. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κυριακή (16:00) τον ΠΑΟΚ και θέλουν να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση, θέλοντας να αφήσουν πίσω και το αρνητικό αποτέλεσμα με τους Καταλανούς.

Ο Εργκίν Αταμάν πάντως δεν θα κάθεται στον πάγκο του τριφυλλιού στην αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος τεχνικός είχε τιμωρηθεί με μία αγωνιστική αλλά και πρόστιμο από τον Αθλητικό Δικαστή για τις δηλώσεις του στον τέταρτο τελικό με τον Ολυμπιακό της περσινής σεζόν.

