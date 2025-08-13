Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς στην Πολωνία για τη ρεβάνς με την Σαχτάρ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται την Πέμπτη στην Κρακοβία από την Σαχτάρ στη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους «πράσινους» να ταξιδεύουν στην Πολωνία με ένα σοβαρό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα εκτός αποστολής θα μείνει ο Φιλίπ Τζούρισιτς με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να μην μπορεί να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που ένιωθε στην γάμπα. Έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα στον παίκτη.

