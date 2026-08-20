Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2: Ιδανικός αυτόχειρας, με blackout στο τέλος

Αν και προηγήθηκε με 2-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου επί της Χράντετς με δύο καταπληκτικά γκολ του Ανδρέα Τεττέη στο 55’ και στο 61’, ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια «πλήρωσε» την αφέλειά του και δέχθηκε δύο τέρματα στο φινάλε απ’ τον Ουμάρ (89’ και 90’+6’), με το τελικό 2-2 του ΟΑΚΑ να αφήνει τα πάντα ανοικτά ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (27/8, 20:00) στο Κράλοβε.
Οι «πράσινοι» μπήκαν επιθετικά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους, όταν από κατά μέτωπο επίθεση του Λιβάι Γκαρσία, ο Τσεχ πρόλαβε να βάλει κόντρα στο πλασέ του που είχε πορεία προς τα μέσα κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Τσάπρα με τραυματισμό, με τον Κάτρη να παίρνει τη θέση του, ενώ στο 27’ από ασυνεννοησία των Πένια και Καμαρά στο όριο της περιοχής, ο Μίχαλικ σούταρε, αλλά ο Φαν Ντρόνγκελεν έβαλε την κόντρα κι έδωσε τη λύση.
Στο 34’ από νέο εύκολο λάθος του Καμαρά, ο Φαν Μπιούρεν έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Πένια. Στο 35’ ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του με το δεξί πέρασε άουτ, ενώ στο 45’+4’ από σέντρα του Κάτρη και πρώτη κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, ο Ταμπόρδα πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση απ’ την αρχή. Κι αφού έχασε δύο ευκαιρίες με τον Ταμπόρδα στο 52’ (κόντραρε στον Τσίχακ) και Τεττέη στο 54’ (απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ζάντραζιλ) ακολούθησε... καταιγίδα από τον Ανδρέα Τεττέη. Στο 55’ «χόρεψε» όλη την άμυνα της τσεχικής ομάδας και με τρομερή ενέργεια εκτέλεσε για το «πράσινο» 1-0, ενώ στο 61’ πήρε την ασίστ απ’ τον Τσιριβέγια κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον Ζάντραζιλ για το 2-0 του Παναθηναϊκού.
Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός «κάθισε» πολύ στο γήπεδο, έδωσε «αέρα» στους Τσέχους και οι παίκτες της Χράντετς τον «τιμώρησαν» με δύο «παγωμένα» γκολ του Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 και μετέτρεψαν σε «θρίλερ» της ρεβάνς στην Τσεχία για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.
Οι συνθέσεις:
Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-3-3): Πένια, Τσάπρας (24’ λ.τρ. Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (73’ Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (67’ Ντέσερς), Αντίνο (67’ Πελίστρι), Τεττέη (73’ Ραστόντερ).
Χράντετς Κράλοβε (Ντάβιντ Χόρες, 3-4-2-1): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα (73’ Βαλέντα), Ντάντσακ (73’ Τρούμπατς), Χόρακ, Σλόντσικ (61’ Ουμάρ), Φαν Μπιούρεν (73’ Βλκανόβα), Μίχαλικ.
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