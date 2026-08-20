Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Χράντετς Κράλοβε απόψε (20/08) στο πρώτο ματς των play offs του Conference League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Το «τριφύλλι» θέλει να τριτώσει τις προκρίσεις του φετινού καλοκαιριού ώστε να μπει στη league phase της διοργάνωσης. Έτσι, μετά την Πάκσι και την ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας της Τσεχίας, που βγήκε τέταρτη στο πρωτάθλημα της χώρας της και αποκλείστηκε στον προηγούμενο γύρο με δύο ήττες με το ίδιο σκορ (σ.σ 1-0) από την Μπεσίκτας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει στην διάθεσή του τον Τσάπρα που εξέτισε την ποινή του ενώ στην αποστολή είναι και ο Καλάμπρια που επιστρέφει από τον τραυματισμό του, ωστόσο το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί στη ρεβάνς.