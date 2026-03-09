Παναθηναϊκός: Η εικόνα στο Ιβανώφειο άγγιξε τα όρια της «αρρώστιας»

Το ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανέβει επίπεδο στην εφετινή σεζόν, το έχουμε επισημάνει ουκ ολίγες φορές από το εβδομαδιαιο blog που αφιερώνουμε στα τεκταινόμενα του εκάστοτε Σαββατοκύριακου.

Ότι θα φτάναμε στο σημείο που η κυριακάτικη (15/03, 16.00) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού - ΑΕΚ θα έχει χαρακτήρα ντέρμπι, όχι μόνο κατ’ ευφημισμό, αλλά γιατί θα «κρίνει» την 2η θέση στην κανονική περίοδο, ομολογω ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ.

