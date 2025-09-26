Παναθηναϊκός: Η φωτογράφηση των «πρασίνων» ενόψει του τζάμπολ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός την Media Day της Euroleague ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν όπου μεταξύ άλλων πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη φωτογράφηση.

Μάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα στα χέρια αλλά προτίμησε να την... πασάρει στον Ματίας Λεσόρ.

