Παναθηναϊκός: Η φωτογράφηση των «πρασίνων» ενόψει του τζάμπολ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός την Media Day της Euroleague ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν όπου μεταξύ άλλων πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη φωτογράφηση.
Μάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα στα χέρια αλλά προτίμησε να την... πασάρει στον Ματίας Λεσόρ.
Διαβάσε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Αν ξεσπάσει Τρίτος Παγκόσμιος, να πας εδώ – 5 χώρες που δεν θα μπλέξουν
- Το ναυάγιο του «Εξπρές Σάμινα» και δύο ήρωες που χάθηκαν για να σώσουν άλλους
- Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.