Μενού

Παναθηναϊκός: Η φωτογράφηση των «πρασίνων» ενόψει του τζάμπολ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε στο «TELEKOM CENTER Athens» την Media Day της Euroleague και την καθιερωμένη φωτογράφηση.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Ομαδική φωτογράφιση του Παναθηναϊκού | X/@EuroLeague
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός την Media Day της Euroleague ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν όπου μεταξύ άλλων πραγματοποίησαν και την καθιερωμένη φωτογράφηση.

Μάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα στα χέρια αλλά προτίμησε να την... πασάρει στον Ματίας Λεσόρ.

Διαβάσε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ