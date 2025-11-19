Μενού

Παναθηναϊκός: Η πρώτη εικόνα του Πελίστρι μετά την επιστροφή του από την Ουρουγουάη

Ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στην Ελλάδα και πήγε στο Κορωπί για να εξεταστεί από το ιατρικό σταφ του Παναθηναϊκού.

Πελίστρι - Παναθηναϊκός
Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Λίγο αφότου ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στην χώρα μας μετέβη στο Κορωπί για να εξεταστεί και υπάρξει μία ακριβής εικόνα για την τρέχουσα κατάστασή του, μετά τις ημέρες που πέρασε με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, για τον οποίο χθες υπήρξε δημοσίευμα πως αποδεσμεύτηκε νωρίτερα, επειδή έχει πρόβλημα στον προσαγωγό.

