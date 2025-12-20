Παναθηναϊκός - Ηρακλής LIVE σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Τομ Ηρακλή υποδέχεται σήμερα ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center Athens για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Παναθηναϊκός - Ηρακλής live στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε τις επτά συνεχόμενες νίκες με την εκτός έδρας επικράτηση του επί της ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο μάλιστα έφτασε σε ένα ιστορικό ρεκόρ καθώς μέτρησε 17/17 βολές που είναι η κορυφαία επίδοση του στη Stoiximan GBL. Η προηγούμενη ήταν εκείνη που είχε στις 19 Φεβρουαρίου 2011 και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καβάλα όταν «έγραψε» 14/14.

Για τον Ηρακλή μπήκε τέλος το σερί των τριών νικών του στο Πρωτάθλημα μέσα από το ντέρμπι με τον Άρη του περασμένου Σαββάτου. Οι «κυανόλευκοι» πάντως έχουν φτάσει τα πέντε διαδοχικά παιχνίδια στα οποία είχαν 80+ πόντους στην επίθεση, κάτι που έκαναν συνολικά στα 7/9 παιχνίδια τους στη φετινή Stoiximan GBL.