Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ηρακλή σήμερα (20/12) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εκπληκτική τους παρουσία στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague όπου επικράτησαν της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και της Χάποελ Τελ Αβίβ στο OAKA.

O Εργκίν Άταμαν θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν πολύ καθώς ακολουθεί το ματς της Τρίτης (23/12) στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο «γηραιός» ηττήθηκε στο Ιβανώφειο από τον Άρη με 82-80 και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς.