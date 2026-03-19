Παναθηναϊκός: Κανονικά με Ναν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» είχε ταξιδέψει στην Αμερική, για να είναι στην κηδεία της γιαγιάς του, όμως επέστρεψε, προπονήθηκε και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στους Σέρβους.

