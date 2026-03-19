Παναθηναϊκός: Κανονικά με Ναν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Κέντρικ Ναν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς επέστρεψε από την Αμερική.

Ο Κέντρικ Ναν
Ο άσος του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (20/03, 21:15) για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «πρασίνων» είχε ταξιδέψει στην Αμερική, για να είναι στην κηδεία της γιαγιάς του, όμως επέστρεψε, προπονήθηκε και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του, για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στους Σέρβους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

