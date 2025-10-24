Παναθηναϊκός: Κανονικά στην προθέρμανση ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.
Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00).
