Μενού

Παναθηναϊκός: Κανονικά στην προθέρμανση ο Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ συμμετείχαν κανονικά στην προθέρμανση της ομάδας.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - Χουάντσο Ερναγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο ματς Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πέρα από τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν, νέοι πονοκέφαλοι είχαν προστεθεί, καθώς οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιζόταν λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ