Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στo Telekom Center Athens ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της Stoixman GBL,, η τελευταία του πρώτου γύρου. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Καρδίτσα αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Διαβάστε ακόμη: Στην 4η θέση η ΑΕΚ, άνετα ο Ηρακλής, ήττα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο

Ο Παναθηναϊκός μετράει εννιά διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της 2ης αγωνιστικής από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος το σερί του στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL έχει φτάσει στο 18-0 αφού η τελευταία ήττα των «πράσινων», σε αυτήν τη φάση του Πρωταθλήματος, ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73).

Η Καρδίτσα ηττήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της στο 2025 από τον ΠΑΟΚ και μετράει πλέον τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος. Έτσι υποχώρησε στο 4-7 που κατά κύριο λόγο είναι απόρροια του 0-5 που έχει μακριά από την έδρα της. Η θεσσαλική ομάδα μετράει έτσι οχτώ σερί ήττες ως φιλοξενούμενη και μετά το διπλό επί του Λαυρίου στις 3 Μαρτίου 2025 (82-89).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Άρης 5-6

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11