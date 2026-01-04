Μενού

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα σήμερα στο ΟΑΚΑ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL της τελευταία του πρώτου γύρου. Το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα μπάσκετ
Σαμοντούροβ και Χόρχλερ στο Παναθηναϊκός - Καρδίτσα | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στo Telekom Center Athens ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της Stoixman GBL,, η τελευταία του πρώτου γύρου. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Καρδίτσα αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Διαβάστε ακόμη: Στην 4η θέση η ΑΕΚ, άνετα ο Ηρακλής, ήττα για τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο

Ο Παναθηναϊκός μετράει εννιά διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της 2ης αγωνιστικής από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος το σερί του στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL έχει φτάσει στο 18-0 αφού η τελευταία ήττα των «πράσινων», σε αυτήν τη φάση του Πρωταθλήματος, ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73).

Η Καρδίτσα ηττήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της στο 2025 από τον ΠΑΟΚ και μετράει πλέον τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος. Έτσι υποχώρησε στο 4-7 που κατά κύριο λόγο είναι απόρροια του 0-5 που έχει μακριά από την έδρα της. Η θεσσαλική ομάδα μετράει έτσι οχτώ σερί ήττες ως φιλοξενούμενη και μετά το διπλό επί του Λαυρίου στις 3 Μαρτίου 2025 (82-89).

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)
Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94
Ηρακλής - Περιστέρι 73-59

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00
Άρης - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-3
4. ΑΕΚ 8-4
5. Προμηθέας 6-6
6. Ηρακλής 6-6
7. Μύκονος 6-6
8. Άρης 5-6
---------------------------
9. Περιστέρι 5-7
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
---------------------------
13. Πανιώνιος 1-11

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ