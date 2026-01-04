Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στo Telekom Center Athens ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της Stoixman GBL,, η τελευταία του πρώτου γύρου. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Καρδίτσα αρχίζει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Ο Παναθηναϊκός μετράει εννιά διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος μετά την ήττα της 2ης αγωνιστικής από τον Ολυμπιακό. Ως γηπεδούχος το σερί του στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL έχει φτάσει στο 18-0 αφού η τελευταία ήττα των «πράσινων», σε αυτήν τη φάση του Πρωταθλήματος, ήταν εκείνη της 5ης Φεβρουαρίου 2024 από τον Άρη (70-73).
Η Καρδίτσα ηττήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι της στο 2025 από τον ΠΑΟΚ και μετράει πλέον τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος. Έτσι υποχώρησε στο 4-7 που κατά κύριο λόγο είναι απόρροια του 0-5 που έχει μακριά από την έδρα της. Η θεσσαλική ομάδα μετράει έτσι οχτώ σερί ήττες ως φιλοξενούμενη και μετά το διπλό επί του Λαυρίου στις 3 Μαρτίου 2025 (82-89).
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
Μύκονος - ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)
Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94
Ηρακλής - Περιστέρι 73-59
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026
Κολοσσός - Μαρούσι 13:00
Άρης - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00
Η κατάταξη της Stoiximan GBL
1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-3
4. ΑΕΚ 8-4
5. Προμηθέας 6-6
6. Ηρακλής 6-6
7. Μύκονος 6-6
8. Άρης 5-6
---------------------------
9. Περιστέρι 5-7
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
---------------------------
13. Πανιώνιος 1-11
