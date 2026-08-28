Παναθηναϊκός: Καταγγελία στην UEFA για απρόκλητη επίθεση εις βάρος του Κυριακόπουλου

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς των play off του Conference League και τη μεγάλη πρόκριση των «πράσινων» στη League Phase (νίκη 2-1 στην παράταση), άτομο με διαπίστευση από την πλευρά των Τσέχων - όπως καταγγέλει ο Παναθηναϊκός - έκανε απρόκλητη επίθεση στον Γιώργο Κυριακόπουλο, ενώ όλοι οι παίκτες πήγαιναν στους οπαδούς της ομάδας τους για να πανηγυρίσουν μαζί.
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε αμέσως σε κατα καταγγελία στους αρμόδιους της UEFA. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής της τσεχικής ομάδας,ήταν τερματοφύλακας που δεν αγωνίστηκε και μετά από λίγο πήγε στα αποδυτήρια και ζήτησε συγνώμη.
Αμέσως μετά πήγε στον Κυριακοπουλο για να του ζητήσει και κατ' ιδιαν συγνώμη και ο Κυριακόπουλος τη δέχτηκε.
Δύσκολα πάντως θα αποφύγει ο εν λόγω ποδοσφαιριστής την τιμωρία απ' την UEFA.
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