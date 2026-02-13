Παναθηναϊκός: Κι όμως, ο Χέιζ-Ντέιβις είναι στο Telekom Center

O Παναθηναϊκός επέστρεψε στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο Telekom Center Athens την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας.

Όλη η ομάδα βρίσκεται στον... αστερισμό του νέου αποκτήματός της με τον Αμερικανό φόργουορντ να έχει ταράξει για τα καλά τα... νερά της Ευρώπης.

