Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0: Νίκη με πέναλτι Μπακασέτα και με πολλές αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 3/3 και έφτασαν τους 9 βαθμούς όντας έκτοι στην βαθμολογία. Αν ο Άρης δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ απόψε, τότε θα θέλουν απλή νίκη με την Καβάλα την τελευταία αγωνιστική.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε με πέναλτι ο Τάσος Μπακασέτας στο 65' ενώ την παράβαση κέρδισε ο Ίνγκασον.



