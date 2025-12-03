Μενού

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0: Νίκη με πέναλτι Μπακασέτα και με πολλές αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Κηφισιάς και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρώτη τετράδα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παναθηναϊκός - Μπακασέτας
Πέναλτι του Μπακασέτα | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 3/3 και έφτασαν τους 9 βαθμούς όντας έκτοι στην βαθμολογία. Αν ο Άρης δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ απόψε, τότε θα θέλουν απλή νίκη με την Καβάλα την τελευταία αγωνιστική.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε με πέναλτι ο Τάσος Μπακασέτας στο 65' ενώ την παράβαση κέρδισε ο Ίνγκασον.


 

