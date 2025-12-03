Μενού

Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά (03/12) για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Ο Τετέ στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στη Λεωφόρο την Κηφισιά απόψε (03/12) για το Κύπελλο Ελλάδος με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2.

Οι «πράσινοι» καλούνται να συνέλθουν από την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και στοχεύουν στο 3 στα 3 στον θεσμό του Κυπέλλου.

Η Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική νίκησε με 2-1 την Καλλιθέα και έχει 5 βαθμούς σε τρία ματς στην διοργάνωση.

To πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  • 02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο) 6-0
  • 03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
  • 03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
  • 03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
  • 03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
  • 03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
  • 03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
  • 03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
  • 03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
  • 04/12/2025, 17:00: Π.Ο.Τ. Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία

  1. ΟΦΗ 9 (7-1)
  2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
  3. Άρης 9 (5-1)
  4. ΑΕΚ 9 (4-1)
  5. Βόλος 7 (10-7) **
  6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
  7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
  8.  Κηφισιά 5 (4-3)
  9. Ατρόμητος 4 (6-5)
  10. Παναιτωλικός 3 (5-4)
  11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
  12. Ηρακλής 3 (2-3) *
  13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
  14. Μαρκό 1 (2-3) *
  15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
  16. Καβάλα 1 (1-4) *
  17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
  18. Athens Kallithea 0 (1-4)
  19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
  20. Αιγάλεω 0 (1-7)**

*Ματς λιγότερο
** Ματς περισσότερο 

 

