Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη λεωφόρο συνεχίζεται το πρόγραμμα της Κυριακής για την 19η αγωνιστική στη Super League, εκεί που ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κηφισιά κάνει σέντρα στις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, στις 25 Φεβρουαρίου 2024, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στην αναμέτρησή τους για τον Α’ Γύρο, η Κηφισιά, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, επικράτησε για την 3η αγωνιστική με 3-2 (7’ Τεττέη, 79’ Παντελίδης, 90+4’ Σόουζα – 15’, 53’ Σφιντέρσκι). Στη συνέχεια συναντήθηκαν και για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, με τους Πράσινους να επικρατούν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπακασέτα στο 67ο λεπτό.

Συνολικά έχουν διεξαχθεί τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Παναθηναϊκό να μετρά δύο νίκες, την Κηφισιά μία και μία ισοπαλία.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ. 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00

Η βαθμολογία της Super League

Ομάδα Αγ. Βαθμ. 1. ΑΕΚ 18 44 2. Ολυμπιακός 17 42 3. ΠΑΟΚ 17 41 4. Λεβαδειακός 18 35 5. Παναθηναϊκός 17 26 6. Άρης 19 25 7. Βόλος 19 25 8. ΟΦΗ 18 21 9. Κηφισιά 17 19 10. ΑΕΛ 19 19 11. Ατρόμητος 19 17 12. Παναιτωλικός 19 15 13. Αστέρας Τρ. 17 13 14. Πανσερραϊκός 18 8