Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά απόψε (10/09) σε εξ'αναβολής αγώνα της τρίτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Ο Tζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Ντέσερς, ενώ παραμένει απών ο Ίνγκασον και ο Παντελίδης.
Η ομάδα της Κηφισιάς έχει έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές, από το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.
Η 3η αγωνιστική
- Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1
- ΑΕΚ – Άρης 5-0
- Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1
- ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0
- Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1
- Αστέρας Aktor - Ηρακλής 0-2
H Βαθμολογία
- Παναιτωλικός 9
- ΑΕΚ 7
- Ολυμπιακός 7
- Παναθηναϊκός 6
- ΠΑΟΚ 6
- Άρης 6
- ΟΦΗ 6
- Ηρακλής 4
- Bόλος Elabet 2
- Κηφισιά 1
- Ατρόμητος 1
- Καλαμάτα 1
- Αστέρας AKTOR 0
- Λεβαδειακός 0
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά (21:15, 10/9).
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