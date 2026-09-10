Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Κηφισιά απόψε (10/09) σε εξ'αναβολής αγώνα της τρίτης αγωνιστικής της Super League με σέντρα στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Tζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Ντέσερς, ενώ παραμένει απών ο Ίνγκασον και ο Παντελίδης.

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει έναν βαθμό σε δύο αγωνιστικές, από το ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Αστέρας Aktor - Ηρακλής 0-2

H Βαθμολογία

Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 Παναθηναϊκός 6 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος Elabet 2 Κηφισιά 1 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά (21:15, 10/9).