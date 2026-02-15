Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: «Άλωσε» με 100άρα από το ΟΑΚΑ

Την πρώτη νίκη στην ιστορία του στην έδρα του Παναθηναϊκού πανηγύρισε ο Κολοσσός που νίκησε με 102-97 τους «πράσινους» για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Ρόδου μετρούσε μόνο ήττες σε 25 ματς στο ΟΑΚΑ, ενώ συνολικά είχε ηττηθεί στα 50 από τα 52 παιχνίδια που είχε δώσει με τον Παναθηναϊκό σε οποιαδήποτε έδρα.
Οι Ροδίτες ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ και με διψήφιες διαφορές, ενώ όταν στο φινάλε ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 94-94, ο Κένεντι έδωσε τις λύσεις - μεταξύ των οποίων και το κλέψιμο πάνω στον Ναν - για να φτάσουν στη μεγάλη νίκη.
Έξι παίκτες του Κολοσσού τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων, οι Μακ (19), Νίκος (17), Γκαλβανίνι (16 + 12ριμπ.), Κένεντι (14), Ραντλ 12, Άκιν (10). Για τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν είχε 12 πόντους, ο Ναν 15 και ο Χολμς 12.
Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.
Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Προμηθέας - Περιστέρι 77-84
Μύκονος - Άρης 74-83
Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88
Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102
Ρεπό: Πανιώνιος
Η κατάταξη της Stoiximan GBL
1. Ολυμπιακός 18-0
2. Παναθηναϊκός 15-3
3. ΑΕΚ 13-4
4. ΠΑΟΚ 11-5
5. Άρης 9-7
6. Περιστέρι 8-9
7. Μύκονος 7-10
8. Ηρακλής 7-10
--------------------------
9. Προμηθέας 6-11
10. Πανιώνιος 5-12
11. Κολοσσός 5-13
12. Καρδίτσα 4-14
--------------------------
13. Μαρούσι 4-14
Περισσότερα σε λίγο
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Τέλος το τσάμπα πάρκινγκ στα σούπερ μάρκετ: Με αντίτιμο και χρονικό όριο η στάθμευση
- Χαμός με τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην Ξάνθη: Το κόστος ξεπερνά τα 80.000 ευρώ
- Διονύσης Παπαγιαννόπουλος - Μάνος Κατράκης: Με μια ατάκα και μια σιωπή περιέγραψαν τον ελληνικό εμφύλιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.