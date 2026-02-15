Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: «Άλωσε» με 100άρα από το ΟΑΚΑ

Την πρώτη νίκη στην ιστορία του στην έδρα του Παναθηναϊκού πανηγύρισε ο Κολοσσός που νίκησε με 102-97 τους «πράσινους» για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Ρόδου μετρούσε μόνο ήττες σε 25 ματς στο ΟΑΚΑ, ενώ συνολικά είχε ηττηθεί στα 50 από τα 52 παιχνίδια που είχε δώσει με τον Παναθηναϊκό σε οποιαδήποτε έδρα.

Οι Ροδίτες ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ και με διψήφιες διαφορές, ενώ όταν στο φινάλε ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 94-94, ο Κένεντι έδωσε τις λύσεις - μεταξύ των οποίων και το κλέψιμο πάνω στον Ναν - για να φτάσουν στη μεγάλη νίκη.

Έξι παίκτες του Κολοσσού τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων, οι Μακ (19), Νίκος (17), Γκαλβανίνι (16 + 12ριμπ.), Κένεντι (14), Ραντλ 12, Άκιν (10). Για τον Παναθηναϊκό ο Όσμαν είχε 12 πόντους, ο Ναν 15 και ο Χολμς 12.

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 77-84

Μύκονος - Άρης 74-83

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14

Περισσότερα σε λίγο