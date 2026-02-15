Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Tekecom Center ολοκληρώνεται σήμερα η 19η αγωνιστική στη Stoiximan GBL, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό, λίγες ημέρες πριν από το Final-8 του Κυπέλλου. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Κολοσσός, κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με την επικράτηση του επί της Καρδίτσας Ιαπωνική. Οι «πράσινοι» εξακολουθούν να είναι αήττητοι στο Telekom Center (8-0) έχοντας φτάσει τις 21 διαδοχικές, εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος.

Ο Κολοσσός μετράει τρεις διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ εντός και ενδιάμεσα από την ΑΕΚ εκτός έδρας. Στα ματς με τους Δικέφαλους, η ομάδα της Ρόδου προηγήθηκε με 13 πόντους ωστόσο ηττήθηκε με διψήφιες διαφορές. Έτσι πλέον οι «θαλασσί» είναι η ομάδα με τις περισσότερες, εις βάρος τους, ανατροπές διψήφιων διαφορών αφού έφτασαν τις τέσσερις. Πριν τα ματς με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αυτό είχε συμβεί σε εκείνα με τον Ηρακλή εκτός (από το +11) και την Καρδίτσα, επίσης εκτός έδρας (από το +10).

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 17-0

2. Παναθηναϊκός 15-8

3. ΑΕΚ 12-4

4. ΠΑΟΚ 11-4

5. Άρης 8-7

6. Ηρακλής 7-9

7. Περιστέρι 7-9

8. Μύκονος 7-9

--------------------------

9. Προμηθέας 6-10

10. Πανιώνιος 5-12

11. Καρδίτσα 4-13

12. Κολοσσός 4-13

--------------------------

13. Μαρούσι 3-14