Η απόφαση πάρθηκε για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού καθώς θα περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση από κορυφαίο Ολλανδό γιατρό στην Πορτογαλία με τα πρώτα μηνύματα να είναι αισιόδοξα όσον αφορά την αποθεραπεία του και την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Ο λόγος που θα κάνει νέα επέμβαση έχει να κάνει με αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής.

