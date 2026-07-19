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Παναθηναϊκός: Λεσόρ και Γιαμπουσέλε διασκέδασαν μαζί με τον... Φρανσίσκο

Οι νέοι συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχαν... μπασκετική παρέα όπου ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο.

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Λεσόρ, Γιαμπουσέλε | Instagram
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Τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας για την ραγδαία μείωση του budget της Βιλερμπάν, αυτομάτως άρχισαν και τα ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον πολλών παικτών και κυρίως αυτό του Σιλβέιν Φρανσίσκο.

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