Παναθηναϊκός: Λεσόρ και Γιαμπουσέλε διασκέδασαν μαζί με τον... Φρανσίσκο

Τις τελευταίες ημέρες και ύστερα από την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας για την ραγδαία μείωση του budget της Βιλερμπάν, αυτομάτως άρχισαν και τα ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον πολλών παικτών και κυρίως αυτό του Σιλβέιν Φρανσίσκο.

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