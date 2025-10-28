Παναθηναϊκός - Μακάμπι 99-85: Από «ντέρμπι» σε πανωλεθρία για τους Ισραηλινούς

Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα, οι ελπίδες της Μακάμπι κατέρρευσαν. Με τους Ισραηλινούς να βρίσκονται στήθος με στήθος και να έχουν πάρει κεφάλι πριν το ημίχρονο, το «τριφύλλι» επικεντρώθηκε στην περιοχή του και γκρέμισε κάθε φιλοδοξία.
Όσο ήταν νωθρός και νωχελικός όπως στα περισσότερα ματς της φετινής σεζόν, η Μακάμπι απειλούσε τους «πράσινους» με ήττα. Όταν όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν ενέργεια και ανταποκρίθηκαν στα αμυντικά τους καθήκοντα με... σχήμα μη αμυντικό όπως ήταν αυτό με Σορτς, Σλούκα, Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν έφεραν τα πάνω κάτω, προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στην τελευταία περίοδο και δεν άφησαν τους Ισραηλινούς να πιστέψουν σε κάτι περισσότερο.
