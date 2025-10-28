Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Telekom Center Athens τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε (28/10) για την 7η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από βαριά ήττα στην Κωνσταντινούπολη από την Εφές και βρίσκονται με ρεκόρ 4-2. Ωστόσο, προβληματισμός επικρατεί στην ομάδα καθώς είναι άγνωστο το ποιοι παίκτες από τους αρκετούς τραυματίες, θα επιστρέψουν.

Συγκεκριμένα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ναν, Χολμς, Ρογκαβόπουλου και Ερνανγκόμεθ πέρα από τον Ματίας Λεσόρ που μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του μέσα στο Νοέμβριο.

Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα πόντο διαφορά και πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση (σ.σ. ρεκόρ 2-4).