Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με την αναμέτρηση στο Telekom Center Athens ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Μαρούσι ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μαρούσι κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες (Καρδίτσα, Περιστέρι, ΠΑΟΚ) που επιτεύχθηκαν με μονοψήφιες διαφορές και με αυτές το σερί του έφτασε στο 12-0. Ως γηπεδούχος έχει κάνει το 7/7 και συνολικά το 20/20 στην κανονική περίοδο μετά την ήττα στην οποία υποχρεώθηκε από τον Άρη στις 5 Φεβρουαρίου 2024.

Το Μαρούσι προέρχεται από την ήττα στο ΣΕΦ πριν από την οποία όμως επιβλήθηκε του Προμηθέα Πάτρας. Έτσι μοιράζεται πλέον την τελευταία θέση της βαθμολογίας με τον Πανιώνιο. Μακριά από το κλειστό του Αγίου Θωμά μετράει μία νίκη σε επτά παιχνίδια, εκείνη που σημείωσε στις 8 Νοεμβρίου επί των «κυανέρυθρων».

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 97-103

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 14-0

2. Παναθηναϊκός 13-1

3. ΠΑΟΚ 10-4

4. ΑΕΚ 10-4

5. Άρης 7-7

6. Μύκονος 7-8

7. Ηρακλής 6-8

8. Περιστέρι 6-8

-------------------------

9. Προμηθέας 6-9

10. Κολοσσός 4-10

11.Καρδίτσα 4-11

12. Μαρούσι 3-11

-------------------------

13. Πανιώνιος 3-12