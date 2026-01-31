Μενού

Παναθηναϊκός: Με Αντίνο αλλά χωρίς Τουμπά κόντρα στην Κηφισιά

Ο Σαντίνο Αντίνο μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Κηφισιά ενώ εκτός έμεινε τελευταία στιγμή ο Τουμπά.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (01/02-17:30) στην Λεωφόρο με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο Σαντίνο Αντίνο συμπεριλήφθηκε σε κείνη για πρώτη φορά απ' όταν αποκτήθηκε από τους «πρασίνους» ενώ εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή ο Αχμέντ Τουμπά εξαιτίας ίωσης από την οποία ταλαιπωρείται.

