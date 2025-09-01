Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Επίσημη η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του, στην Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί από σήμερα κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον πρώην, πλέον, αρχηγό του Παναθηναϊκού να κλείνει το, μέχρι τώρα, σημαντικότερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Την μεγάλη είδηση αποκάλυψε το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης το Gazzetta.

Για να συμβεί αυτό έπρεπε τα «λιοντάρια» να καταθέσουν μία αν μη τι άλλο εντυπωσιακή προσφορά, που έφτασε τα 25 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους και βοήθησε το «τριφύλλι» να σπάσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μεταγραφική περίοδο το ρεκόρ πώλησής του.

