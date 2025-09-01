Μενού

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Επίσημη η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του, στην Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης έγινε πλέον και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην πιο ακριβή πώληση της ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Reader symbol
Newsroom
Φώτης Ιωαννίδης
Ο Φώτης Ιωαννίδης | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί από σήμερα κι επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον πρώην, πλέον, αρχηγό του Παναθηναϊκού να κλείνει το, μέχρι τώρα, σημαντικότερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Την μεγάλη είδηση αποκάλυψε το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης το Gazzetta.

Για να συμβεί αυτό έπρεπε τα «λιοντάρια» να καταθέσουν μία αν μη τι άλλο εντυπωσιακή προσφορά, που έφτασε τα 25 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους και βοήθησε το «τριφύλλι» να σπάσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μεταγραφική περίοδο το ρεκόρ πώλησής του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ